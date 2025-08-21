फिट इंडिया सायकलिंग ड्राईव्ह
फिट इंडिया सायकलिंग ड्राईव्ह
ठाणे, ता.२१ : भारत सरकारच्या क्रीडा विभागाच्या निर्देशानुसार ठाण्यात ‘फिट इंडिया सायकलिंग ड्राईव्ह’ विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. १० कि.मी. व २५ कि.मी. अशी ही ड्राईव्ह असून रविवारी (ता.२४) सकाळी ०६.०० वाजता साकेत मैदान येथून त्याला सुरुवात होणार आहे. त्याच ठिकाणी ड्राईव्ह परत येवून पूर्ण करण्यात येणार आहे. ही ड्राईव्ह ठाणे पोलीस आयुक्तालय व ठाणे शहरातील नागरिकांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येणार असल्याने या ड्राईव्हमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या सायकलिंग ड्राईव्हचा मुख्य हेतु पोलीस दल व नागरिकांमध्ये ‘फिटनेस की डोस, आधा घंटा रोज’ व फिटनेसला आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग बनविणे हा आहे. तरी ठाणे शहरातील महाविद्यालयातून जास्तीत जास्त संख्येने शिक्षक/विद्यार्थी यांनी स्वतःच्या सायकलसह सहभाग घेवून ‘फिट इंडिया सायकलिंग ड्राईव्ह’ या विशेष उपक्रमात सहभाग घेण्याचे आवाहन सहायक पोलीस आयुक्त सुरेखा कपिले यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.