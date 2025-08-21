थकीत व्याज रकमेत ५० टक्के सवलत
ठाणे, ता.२१ : ओबीसी महामंडळाच्या थकीत कर्ज प्रकरणात संपूर्ण थकीत कर्ज रक्कमेचा एकरक्कमी भरणा करणार्या लाभार्थीस थकीत व्याज रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याबाबतची एकरक्कमी परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार, महामंडळाच्या थकबाकीदार लाभार्थीनी या योजनेचा लाभ घेऊन कर्जमुक्त व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. मुंबई यांचे जिल्हा कार्यालय-ठाणे यांच्या मार्फत विविध कर्ज योजनेंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींना स्वयंरोजगाराकरिता अल्प व्याजदराने कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. सदर लाभार्थ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी विहित मुदत देण्यात येते. विहित मुदत संपून गेली असताना देखिल बर्याच लाभार्थींनी महामंडळाकडे शिल्लक रकमेची परतफेड अद्याप केलेली नाही. याकरिता, महामंडळाच्या थकीत लाभार्थींसाठी संपूर्ण थकीत कर्ज रक्कमेचा एकरकमी भरणा करणार्या लाभार्थीस थकीत व्याज रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याची सुधारीत एकरकमी परतावा योजना नव्याने राबविण्यात येत आहे.
