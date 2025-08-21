आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाडमध्ये भारताला चार सुवर्ण, एक रौप्य पदक
आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाडमध्ये भारताला चार सुवर्ण, एक रौप्य
भारतीय तरुण खगोलशास्त्रज्ञांचे जागतिक स्पर्धेत उल्लेखनीय यश
मुंबई, ता. २१ : डॉ. होमी भाभा केंद्र आणि अणुऊर्जा विभागाच्या सहकार्याने मुंबईत भरविण्यात आलेल्या १८ व्या आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकी ऑलिंपियाडमध्ये भारताला चार सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक मिळाले आहे.
सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या खगोलशास्त्रज्ञांमध्ये आरुष मिश्रा, अक्षत श्रीवास्तव, बानीपब्रत माझी आणि पाणिनी यांचा समावेश आहे, तर रौप्यपदक सुमंत गुप्ता यांना मिळाले आहे.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्समधील जिओ बिझनेस सेंटरच्या नीता अंबानी सांस्कृतिक सभागृहात आज अंतिम निकाल जाहीर झाला. या ऑलिंपियाडमध्ये ६४ देशांतील ३२० तरुण शास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.
या कार्यक्रमाला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे संचालक डॉ. दीपांकर बनर्जी आणि अणुऊर्जा विभागाचे सचिव तसेच होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अनिल काकोडकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
‘शनी गटा’ संघाला विशेष विजेतेपद
या स्पर्धेमध्ये गट स्पर्धेत ‘शनी गटा’ संघाला विशेष विजेतेपद मिळवले. यात बांगलादेशचा फर्हान साजिद, बोलिव्हियाचा अडेमीर जयमेस रिवेरा, ब्राझीलचा लुका पिमेंता, बल्गेरियाचा स्वेतोस्लाव अराबोव, फ्रान्सची चार्लेन इलोय आणि जॉर्जियाची मरियम बेकौरी यांचा समावेश होता.
या वेळी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाड शैक्षणिक समिती अध्यक्ष प्राध्यापक अन्वेष मुजुमदार यांनी ही स्पर्धा नाही हा विज्ञानाचा उत्सव आहे. विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र यावे. मानवी बुद्धिमत्तेची, बुद्धीची करामत व उत्सुकता समजून घेऊन मानवी जीवन सुखी होण्यासाठी वाटचाल करावी. विद्यार्थ्यांनी अजून सूर्यमाला कृष्णविवर याबाबत सखोल शोधकार्य करावे, अशी अपेक्षा कार्यक्रमप्रसंगी व्यक्त केली.
