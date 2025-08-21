तारापूरच्या कारखान्यात वायुगळतीचे चार बळी
तारापूरच्या कारखान्यात वायुगळतीचे चार बळी
दोन कामगारांचा अत्यवस्थ
तारापूर, ता. २१ (बातमीदार) ः औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यात वायुगळती होऊन गुरुवारी (ता. २१) चार कामगारांचा मृत्यू झाला, तर दोन कामगारांची प्रकृती चिंताजनक आहे. बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात दोघांवर उपचार सुरू आहेत.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट क्रमांक एफ १३ वरील मेडली फार्मासिटिकल्स या कंपनीत दुपारी अडीच ते तीन वाजण्याचा सुमारास वायुगळती होऊन सहा कामगार गंभीर जखमी झाले. या कामगारांना बोईसरमधील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता यापैकी कमलेश यादव, कल्पेश राऊत, धीरज प्रजापती आणि बंगाली ठाकूर या कामगारांना मृत घोषित करण्यात आले. रोहन शिंदे आणि नीलेश हाडळ या दोन कामगारांवर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. कारखान्यात उत्पादनावर प्रक्रिया सुरू असताना वायुगळती होऊन ही दुर्घटना घडल्याचे समजते.
