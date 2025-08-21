गणेश मंडळांसाठी वासिंदमध्ये समन्वय बैठक
वासिंद (बातमीदार) : आगामी गणेशोत्सव पार पडताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी वासिंद पोलिस ठाण्याअंतर्गत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात बैठक घेण्यात आली.
शहापूर पोलिस उपविभागीय अधिकारी मिलिंद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलिस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. वासिंद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण ३४ गावे असून, यामध्ये ३० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे व तब्बल १ हजार २० घरगुती गणपतींचे आगमन होत आहे. बैठकीत ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया, मंडप उभारणी, स्पीकर वापर आदी बाबींवर चर्चा झाली. गणपती स्थापनास्थळी सुरक्षितता राखावी, नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले. डीजे, डॉल्बी, जुगार यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांवर बंदी असल्याने त्याचे काटेकोर पालन करावे, भक्तिमय वातावरणातच उत्सव साजरा करावा, असे निर्देशही देण्यात आले. दरम्यान, समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक गणेश मंडळासाठी पोलिस ठाण्यातून स्वतंत्र अंमलदार नेमण्यात आला आहे. आदेशाचे पालन करणे हे मंडळ पदाधिकारी व नागरिकांचे कर्तव्य असून काही अडचण किंवा अनुचित घटना घडल्यास त्वरित पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
