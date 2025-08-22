राहुल शेवाळे यांची उच्च न्यायालयात धाव
विशेष न्याायालयाच्या निर्णयाला आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला शिवसेनेचे (शिंदे गटाचे) माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यातील साक्षीदाराला समन्स बजावण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेवाळे यांनी ही याचिका केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शेवाळे यांनी ८ जुलै २०२५ रोजी हिंदी आणि मराठी सामना वृत्तपत्राच्या आवृत्त्यांच्या वृत्तपत्रकारांना समन्स बजावण्याची विनंती करणारा अर्ज न्यायालयासमोर सादर केला होता. सामना कार्यालयात दत्ता हरगुडे नावाच्या एका व्यक्तीला हे समन्स प्राप्त झाले. त्यानंतर दोन अर्ज दाखल करण्यात आले; ज्यामध्ये हरगुडे यांना समन्स बजावण्याची आणि काही संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती करण्यात आली, परंतु शेवाळे हे हरगुडे यांच्यामार्फत सादर करू इच्छित असलेली कागदपत्रे ही त्यांनाच दोषी ठरवणारी आहेत. त्यामुळे ठाकरे आणि राऊत यांना न्यायालयात ही कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाऊ शकत नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने १९ जुलै २०२५ रोजी शेवाळे यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्या निर्णयाला शेवाळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
रेकॉर्डवर आणण्यासाठी मागितलेली कागदपत्रे आपल्याला दोषी ठरवणारी नव्हती. तसेच ती कागदपत्रे ठाकरे आणि राऊत यांच्याविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यासाठी सर्वोत्तम पुरावा असल्याचे न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना विचारात घेतले नाही, असा दावा शेवाळे यांनी याचिकेत केला आहे. याचिकेवर न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
प्रकरण काय?
एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शेवाळे हेही शिंदे गटात गेले. त्यानंतर २९ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या सामनाच्या मराठी आणि हिंदी आवृत्तीत शेवाळे यांच्याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यात, शेवाळे यांचा दुबई आणि पाकिस्तानातील कराची येथे बांधकाम क्षेत्राशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. याप्रकरणी शेवाळे यांनी महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे मानहानीची फौजदारी तक्रार नोंदवली होती.
