सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पात गिरणी कामगारांसाठी जागा द्या : सचिन अहिर
मुंबई, ता. २२ : राज्य सरकारकडून उभारण्यात येणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पात गिरणी कामगारांसाठी राखीव जागा ठेवा, अशी आपण मागणी सरकारकडे केली असून, ही मागणी तडीस नेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांनी गुरूवारी (ता. २१) दिली. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे संस्थापक दिवंगत गं. द. आंबेकर यांची ११८वी जयंती परेलच्या महात्मा गांधी सभागृहात झाली. या वेळी ते बोलत होते.
दिवंगत गं. द. आंबेकर यांची ११८व्या जयंतीनिमित्त इयत्ता दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण गिरणी कामगार मुलांचा गं. द. आंबेकर शैक्षणिक साहाय्याने गुणगौरव करण्यात आला. यामध्ये गिरणी कामगारांच्या ८० टक्केवर गुण घेणाऱ्या उच्चशिक्षित नातवंडाचा समावेश होता. १९४७ मध्ये ग. द. आंबेकर यांनी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाची स्थापना केली. या चळवळीसाठी त्यांनी स्वतःचे घर, सर्व संपत्ती दान केली. कामगार चळवळीतील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाची माहिती पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे. ते काम करू, यासोबत आगामी काळात कामगार महर्षी दिवंगत आंबेकर यांच्या विचारांना साजेस असे नवकामगार नेतृत्व घडवण्याचा आमचा प्रयत्न करेल, असेही सचिन अहिर यांनी सांगितले.
कामगारांचा संघर्ष दिवसेंदिवस कठिण होत चालला आहे. आता आमचा संघर्ष व्यवस्थापनाशी होत नाही तर स्थानिक पुढारी, स्थानिक आमदार, खासदार यांच्यासोबत करावा लागतो.
- सचिन अहिर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ
