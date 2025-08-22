कल्याण पालिका प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा जाहीर
कल्याण पालिका प्रभागरचनेचा
प्रारूप आराखडा जाहीर
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा शुक्रवारी जाहीर झाला. १२२ सदस्य निवडीसाठी चार सदस्यांचे २९ पॅनेल, तर तीन सदस्यांचे दोन पॅनेल असे ३२ पॅनेलमधून १२२ प्रभागांसाठी निवडणूक होणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची मुदत २०२०मध्ये संपली असून, कोरोनामुळे निवडणुका होऊ न शकल्याने पाच वर्षांपासून पालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे.
यंदाची आगामी पालिका निवडणुका प्रथमच बहुसदस्यीय पॅनेल पद्धतीने घेतली जाणार आहे. चार प्रभागांचा एक पॅनेल असल्याने सर्वच राजकीय पक्षासह इच्छुक उमेदवारांना प्रभागाची रचना कशी असणार असून, कोणकोणते चार प्रभाग एकमेकांना जोडून पॅनेल तयार केला आहे, याची उत्कंठा लागली आहे. या प्रभागरचनेवर ४ सप्टेंबर २०२५पर्यंत पालिका आयुक्तांकडे नगरपालिकेत हरकती आणि सूचना नोंदवता येणार असून, त्यावर सुनावणी होऊन त्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन व पालिका संकेतस्थळावर हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार नसून प्रभागांच्या भौगोलिक सीमाची प्रारूप अधिसूचना व प्रभागांच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या पाहण्यासाठी प्रभाग कार्यालय १-अ, २-व, ३-क, ४-जे, ५-ड, ६-फ, ७-ह, ८-ग, ९-आय, १०-ई या ठिकाणी, तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, मुख्यालय शंकरराव चौक, कल्याण पश्चिम येथे उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
