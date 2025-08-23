जेएसडब्लूच्या विस्तारीकरणीवरून गोंधळ
अलिबाग, ता. २३ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील वडखळ-डोलवी येथील तिसऱ्या टप्प्यातील जेएसडब्ल्यू प्रकल्प आणि धरमतर पोर्ट यांच्या विस्तारीकरणासाठी पर्यावरणपूरक जनसुनावणी धरमतर जेट्टीनजीक शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी झाली. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जनसुनावणीत प्रदूषण, मासळी व शेतीवर विपरीत परिणाम अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या प्रदूषणाचा परिसरात असणाऱ्या गावांमध्ये तसेच अलिबाग-वडखळ मार्गावरून जाणाऱ्या प्रवाशांनाही प्रचंड त्रास होत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते, परंतु त्यांनी लक्ष दिले नसल्याचे चित्र आजही आहे. खोदकाम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होण्याऐवजी नियम धाब्यावर बसवून काम केले जात आहे. त्याचा परिणाम मासेमारी, शेतीवर झाला आहे. जेट्टीच्या विस्तारासाठी फक्त २५० जणांना रोजगार दिला जाणार आहे. मात्र या भागात हजारो तरुण बेकार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु येथील प्रदूषण, सीआरझेडचे उल्लंघन करून होणाऱ्या कांदळवन कत्तलीवरून शासनाच्या भूमिकेवर चर्चा झाली.
शेतकरी संघर्ष समितीच्या हरकती
हवेची गुणवत्ता दर्शविणारा डिजिटल फलक दर्शनी भागात लावला नाही. अनेक वर्षांपासून दुर्गंधीयुक्त वायूचा त्रास होत आहे. शरीरावर दुष्परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जेएसडब्ल्यूच्या आस्थापनेच्या वाढत्या विस्तारीकरणामुळे लोहयुक्त कण हवेत मिसळत आहेत. प्रदूषण थांबविण्यासाठी उपाययोजना केली जात नाही. विस्तारीकरणामुळे धरमतर खाडी, उपखाड्या प्रदूषित झाल्या आहेत. त्याचा थेट परिणाम जमिनीवर, खाडीतील मासळीवर तसेच सभोवताली असणाऱ्या पर्यावरणावर झाला आहे.
जेएसडब्ल्यूच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी झाली. याबाबत हरकती नोंदविल्या आहेत. आज जनसुनावणीमध्ये प्रत्येकाचे मत ऐकण्यात आले. त्याचा अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड
