कामोठेतील व्यावसायिकाची ऑनलाइन फसवणूक
पनवेल (वार्ताहर) : कामोठ्यात राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाला मोबाईल स्क्रीन शेअरिंग करणे चांगलेच महामाग पडले आहे. या व्यावसायिकाला तब्बल पावणेसात लाखांचा गंडा घालण्यात आला असून कामोठे पोलिसांनी या प्रकरणातील फसवणुकीसह आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
कामोठ्यात राहणारे अमित वर्मा (४८) लॉजिस्टिक कंपनी चालवतात. वर्मा यांनी एका विक्रेत्याला धनादेश दिला होता; मात्र संबंधित धनादेश पीपीएस फॉर्म सबमिट केला नसल्यामुळे स्वीकारण्यात आला नव्हता. त्यामुळे वर्मा यांनी बँकेशी संपर्क करण्यासाठी गुगलवरून नंबर शोधला होता. या क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर सायबर चोरांनी बँकेचा कर्मचारी असल्याचे भासवून व्हॉट्सॲप कॉलवर मोबाईल स्क्रीन शेअर करण्यास सांगितले. तसेच एपीके फाइलची लिंक पाठवली होती; पण त्यानंतर वर्मा यांच्या बँक खात्यातून दोन लाख रुपये डेबिट झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर सलग चार वेळा चार लाख ८५ हजार डेबिट झाल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.