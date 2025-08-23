पारंपरिक पद्धतीने रंगला मंगळागौर कार्यक्रम
घाटकोपरच्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचा उपक्रम
घाटकोपर, ता. २३ ः घाटकोपरच्या पंतनगर येथील शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये मराठी सण, संस्कृती व परंपरा जपण्यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष शरद फाटक व संस्थेचे इतर पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार अनेक उपक्रम शाळेमध्ये आयोजित केले जातात. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शुक्रवारी (ता. २२) मंगळागौर कार्यक्रम साजरा करण्यात आला. या वेळी प्रथम मंगळागौरची पूजा उपस्थित शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी केली. त्यानंतर पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विभागातील अनेक मुलींनी पारंपरिक पद्धतीने साड्या नेसून, अंगावर दागिने परिधान करून मंगळागौरच्या गाण्यांवर पारंपरिक पद्धतीने नृत्य सादर केले.
प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक रवींद्र बडवे व शिक्षकवृंद उपस्थित होते. राजश्री ढवाण, वीणा नाईक व इतर शिक्षिका यांनी मंगळागौर नृत्याचे दिग्दर्शन केले.
नृत्यातून सामाजिक संदेश
या वेळी या मुलींनी ‘पर्यावरणाचे रक्षण करा’, ‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’, ‘स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक द्या’, असे संदेश नृत्यातून दिले. हा उत्सव विद्यार्थी व शिक्षकांनी एकत्रितरीत्या मोठ्या उत्साहात व आनंदात साजरा केला.
