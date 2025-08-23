एपीएमसीतील लॉजवर पोलिसांचा छापा
एपीएमसीतील लॉजवर पोलिसांचा छापा
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : नवी मुंबई पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने एपीएमसीतील द्वारका रेसिडन्सी लॉजवर छापा मारून वेश्याव्यवसाय चालवणाऱ्या लॉजच्या मॅनेजरसह सहा आरोपींना अटक केली आहे. या कारवाईत नऊ महिलांची सुटका केली. या प्रकरणात वेश्याव्यवसायासाठी मुली पुरवणाऱ्या दलालांचा शोध सुरू आहे.
एपीएमसी सेक्टर १९/सी परिसरातील द्वारका रेसिडन्सी लॉजमध्ये चार हजार रुपयांमध्ये वेश्यागमनासाठी पुरवण्यात येत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांच्या पथकाने बुधवारी (ता. २०) रात्री लॉजमध्ये बनावट ग्राहक पाठवून सापळा रचला होता. त्यानंतर रात्री ९.५५ वाजता पोलिसांच्या पथकाने लॉजवर छापा टाकला असता, वेश्यागमनासाठी चार पीडित महिला आणण्यात आल्याचे आढळून आल्याने चारही महिलांची सुटका केली. तर अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने लॉज मॅनेजर मोहम्मद मुनातुल्ला शेख ऊर्फ बबलू (२९), मॅनेजर मोहम्मद वकील शेख (४३), रूम बॉय नजरुल आलम शेख (३०), पीडित महिलांना लॉजवर घेऊन येणारा रिक्षाचालक विकास भुनिया (३७) यांना ताब्यात घेतले. तसेच कोपरखैरणे येथील ज्या रूममध्ये पीडित महिलांना ठेवण्यात आले होते, त्याठिकाणी काम करणारा रूम मॅनेजर जहागिर मोल्ला (२४) व रिक्षाचालक सीताराम यादव (४५) यांनादेखील पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत नऊ पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.