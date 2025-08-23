बदलापूरचा उड्डाणपूल धोकादायक
बदलापूरचा उड्डाणपूल धोकादायक
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) : बदलापूर शहरातील पूर्व आणि पश्चिम भागाला जोडणारा एकमेव स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपूल पावसाळ्यात पडणाऱ्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे धोकादायक अवस्थेत पोहोचला आहे. हे खड्डे तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी पुलावर डांबराचा थर वाढवला जात आहे. यामुळे पुलाचे वजन वाढले असून त्याचे आयुर्मान कमी होत असल्याचे तीन वर्षांपूर्वी व्हीजेटीआय संस्थेने पालिकेला दिलेल्या अहवालात निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र या अहवालावर अद्याप पालिकेकडून योग्य प्रतिसाद आलेला नाही.
पावसाळ्यात पुलावरील खड्डे तात्पुरते भरण्यासाठी डांबराचा मुलामा चढवला जातो. यामुळे पुलावर डांबराचे अनेक थर तयार होऊन वजन वाढते आणि त्यामुळे संरचनात्मकदृष्ट्या तो धोकादायक बनतो. व्हीजेटीआयने पुलाची संरचनात्मक तपासणी करून हा निष्कर्ष काढला होता, की डांबराचे थर काढून नवे दर्जेदार बांधकाम करणे गरजेचे आहे. यावर तीन वर्षांनंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
यंदा पावसाळ्यातही पुलावरील खड्डे पुन्हा डांबरीकरणाने दुरुस्त करण्यात आले असून, त्यामुळे आणखी एक थर वाढून हा पूल अधिकच धोकादायक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजपाचे ठाणे जिल्हा महामंत्री संभाजी शिंदे यांनी याबाबत पालिकेला तिसऱ्या वेळी पत्राद्वारे स्मरण करून दिले आहे. संभाजी शिंदे यांनी पुलाची धोकादायक स्थिती आणि अपघातांची शक्यता याकडे तातडीने लक्ष देण्याचे आवाहन केले असून, पालिकेने जलद आणि टिकाऊ उपाययोजना करून पुलाचे आयुर्मान वाढवण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.
बदलापूरचा एकमेव उड्डाणपूल असल्यामुळे त्याची दुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. अपघातांचा धोका टाळण्यासह नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी यावर तत्काळ काम होणे आवश्यक आहे.
- संभाजी शिंदे, भाजप महामंत्री, ठाणे जिल्हा
