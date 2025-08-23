एसआरए समस्यांबाबत कांदिवली पूर्वेला समाधान शिबीर
एसआरए समस्यांबाबत कांदिवली पूर्वेला समाधान शिबीर
अतुल भातखळकर यांचा पुढाकार
मुंबई, ता. २१ : कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघ व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने एसआरए योजनांमधील समस्या सोडविण्यासाठी समाधान शिबिराचे आयोजन कांदिवली पूर्वेचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या शिबिराअंतर्गत अभय योजना (परिशिष्ट - दोन प्रकरणे), वारसपत्र, सदनिका हस्तांतरण, परिशिष्ट २मध्ये घर मिळालेल्या संस्थेच्या भाग दाखल्यावर पती/पत्नी यांची संयुक्त नावे नोंदणी तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनसंदर्भातील समस्यांचे निरसन करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी सचिन गिरी, तहसलीदार अय्युब तंबोळी व तहसीलदार विजय तळेकर यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातल्या लागू केलेल्या धोरणांमुळे झोपडपट्टी रहिवाशांना दिलासा मिळाल्याचे सांगून भातखळकर यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच परमार कुटुंबीयांचे एसआरएअंतर्गत रखडलेले काम भातखळकर यांच्या प्रयत्नाने मार्गी लागून शिबिरात परमार यांना पात्रतेचा दाखला देण्यात आला. तसेच हे समाधान शिबिर पुन्हा कांदिवली पूर्वेला आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन भातखळकर यांनी याप्रसंगी दिले.
