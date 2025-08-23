संतांच्या भेटीतूनच होतो देवाचा साक्षात्कार
ह.भ.प. अंकुश महाराज कुमठेकर यांचे उद्गार
घाटकोपर, ता. २३ (बातमीदार) ः ‘तरी अवधान एकले दीजे, मग सर्व सुखासी पात्र होईजे’ माउली ज्ञानेश्वरांची ही ओवी सांगत ह.भ.प. अंकुश महाराज कुमठेकर यांनी श्रोत्यांच्या मनावर अध्यात्माची गोडी निर्माण केली. संतांच्या सहवासातूनच देवाची भेट होते. परमेश्वर सर्वत्र आहे, अंतरी अंतरी आहे, परंतु त्याची अनुभूती घ्यायची असेल तर संतांच्या चरणी राहणे, त्यांच्या वाणीतून ज्ञान घेणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत त्यांनी ज्ञानेश्वरीमधील या ओवीचा आशय उलगडला.
घाटकोपर येथील बालगोपाल भजन मंडळ आणि रायगड क्रीडा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित श्रावण मास विशेष ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी प्रवचन सोहळा मोठ्या भक्तिभावात सुरू आहे. २६ जुलै ते २४ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत दररोज रात्री ९.३० ते १०.३० या वेळेत एक तासाचे प्रवचन होणार आहे. या प्रवचनमालेचा समारोप २४ ऑगस्ट रोजी ह.भ.प. बाळकृष्ण महाराज अहिरे यांच्या भक्तिमय कीर्तनाने होणार आहे. त्यांनी ज्ञानेश्वरीच्या नवव्या अध्यायातील पहिल्या ओवीचा संदर्भ देत सांगितले, की ज्ञानोबा माउली या ओवीतून आपल्याला ‘अवधान द्या’ असे सांगतात. त्याचा अर्थ आपण ज्या क्षणी ध्यानपूर्वक कथा-कीर्तन ऐकतो त्या क्षणी आपले अंतरंग शुद्ध होते आणि त्यातून भगवंताचा अनुभव घडतो.
