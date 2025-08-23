खड्ड्यांविरोधात मनसेचे आंदोलन
एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना घेराव
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ : डोंबिवलीतील खड्डेमय रस्त्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन मनसेने जोरदार आंदोलन करत एमएमआरडीए अधिकारी राजेंद्र देवरे यांना घेराव घातला आहे. रस्त्यांच्या दुर्दशा आणि नागरिकांना होत असलेल्या गैरसोयींवर ठोस उपाय यंत्रणा राबवण्याची मागणी करत मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शनिवारी (ता. २३) सकाळी टिळक रोडवरील सर्व्हेश सभागृहाजवळ भजन-कीर्तन करत आंदोलन केले.
मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकारी देवरे यांना घेराव घालून अनेक प्रश्न विचारले आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे होणाऱ्या वाहन अपघातांची चिंता व्यक्त केली. डोंबिवलीतील प्रमुख रस्त्यांवर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला असून नागरिकांना घाबरून प्रवास करावा लागत असल्याचा आरोप मनसेने केला. अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आंदोलनकर्त्यांचा संताप वाढला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप करून अधिकाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले.
आंदोलनाचा इशारा
मनसे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर म्हणाले, कल्याण-डोंबिवलीकरांनी खड्ड्यांची दुरवस्था अनेक वर्षे सहन केली आहे. एखादा रस्ता सुधारला की त्यावर सत्ताधारी मंडळी आपले बोर्ड लावतात; पण रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपघातामुळे जीव गमावल्यावर कोणतीही जबाबदारी घेतली जात नाही. डोंबिवलीकर किती वर्षे असे त्रास सहन करतील? मनसेने तातडीने खड्डे बुजवण्याची मागणी केली असून, या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास पुढील काळात मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
