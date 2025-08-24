नाका कामगाराच्या कुटुंबाला वारकरी सांप्रदायाची मदत
नाका कामगाराच्या कुटुंबाला वारकरी संप्रदायाची मदत
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार) : चिकणीपाडा सप्तश्रुंगी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर दुरुस्तीचे काम करीत असताना २० मे रोजी इमारतीचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मुत्युमुखी पडलेल्या व्यंकट चव्हाण या नाका कामगाराचे संपूर्ण कुटुंब आधारहीन झाले आहे. वारकरी संप्रदाय व सहयोग सामाजिक संस्थेने या कुटुंबाला थोडीफार आर्थिक मदत करून आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडली.
कर्नाटक राज्यातील कलबुर्गी जिल्ह्यातील असलेला व्यंकट चव्हाण हा नाका कामगार उपजीविकेसाठी २० वर्षांपूर्वी विजयनगर येथील सुनीता कॉलनीत स्थायिक झाला होता. त्याच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयाला राज्य शासनाच्या वतीने पाच लाखांची मदत मिळाली आहे. परंतु या रकमेतील एकही पैसा खर्च न करता ही सर्व रक्कम दोन मुलींच्या लग्नासाठी मुदत ठेव योजनेत जमा केल्याचे मृत्युमुखी पडलेल्या या कामगाराच्या पत्नीने सांगितले आहे.
व्यंकट चव्हाण या कामगाराच्या पश्चात त्याची पत्नी कविता चव्हाण या आपल्या पतीच्या पश्चात मोलमजुरी करून आपल्या चारही मुलांचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यातच या मुलांच्या पुढील शिक्षणाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच वर्षी १२वी परीक्षेत ८० टक्के घवघवीत यश संपादन करून उत्तीर्ण झालेली १८ वर्षांची मुलगी पायल चव्हाण, नववीमध्ये ‘ए’ ग्रेड संपादन करून पास झालेली १७ वर्षांची आनंदी चव्हाण, आठवीमध्ये ‘बी’ ग्रेड घेऊन पास झालेला १४ वर्षांचा तिरुपती चव्हाण आणि सहावीमध्ये ‘बी’ ग्रॅड घेऊन पास झालेला १३ वर्षांचा तिरुमन चव्हाण अशी शिक्षणात स्थिती असलेला हा परिवार आहे.
नाका कामगार असूनही आपल्या चारही मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या या नाका कामगाराचे अनपेक्षितपण दुर्दैवी निधन झाल्याने आता मुलांच्या शिक्षणाचा आणि संगोपनाचा मोठा प्रश्न व्यंकट चव्हाण यांच्या पत्नी कविता चव्हाण यांच्यासमोर आहे. या संकटावर काही प्रमाणात मात करण्यासाठी या कुटुंबाला थोडीफार मदत व्हावी या उद्देशाने वारकरी संप्रदाय तसेच सहयोग सामाजिक संस्थेने आर्थिक मदत करून सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.
