गणेशोत्सवासाठी प्रशासन सज्ज
महापालिका आयुक्तांच्या महत्त्वाच्या सूचना
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : महापालिकेत २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे. महापालिका प्रशासक आणि आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शहरातील पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, पर्यावरण आणि गणेश मंडळांना आवश्यक सुविधा पुरवण्याच्या विषयावर भर देण्यात आला.
उत्सवापूर्वी शहरातील मुख्य रस्ते, मिरवणूक मार्ग आणि विसर्जन मार्गांवरील खड्डे तत्काळ भरून काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कृत्रिम विसर्जन तलावांची दुरुस्ती करून त्यांना सुसज्ज ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. या तलावांमध्ये विसर्जित होणाऱ्या मूर्ती तत्काळ कल्याण खाडीत विसर्जित केल्या जातील तसेच मूर्ती उघड्यावर राहणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. तलावांच्या ठिकाणी नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विद्युत रोषणाई व प्रकाशव्यवस्थाही केली जाणार आहे.
कृत्रिम विसर्जन तलाव
तलावांची दुरुस्ती करून त्यांना सुसज्ज ठेवण्याचे निर्देश
विसर्जित मूर्ती तत्काळ कल्याण खाडीत विसर्जित केल्या जातील, उघड्यावर राहू नयेत.
तलावांच्या ठिकाणी नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरची व्यवस्था
विद्युत रोषणाई आणि प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करणे
सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाय
विसर्जन घाटांवर मनपा कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी मंडप, चहा, नाश्ता आणि जेवणाची सोय
कृत्रिम विसर्जन तलावांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील
रुग्णवाहिका, वैद्यकीय पथक, अग्निशमन दल तैनात
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची नेमणूक
स्पर्धा जाहीर
सर्वोत्कृष्ट गणेश मंडळांना तीन लाख, १.५ लाख आणि ५० हजार रुपयांचे रोख बक्षीस
पर्यावरणपूरक सूचना
ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याचे आणि निर्माल्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे आवाहन
डीजे व फटाके बंद करून शांत आणि प्रदूषणमुक्त उत्सव साजरा करणे
रक्तदान शिबिर व स्वच्छता शिबिर अशा सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करणे
मंडपासाठी ऑनलाइन अर्ज
तात्पुरत्या मंडपासाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध, तसेच नागरिक सुविधा केंद्रांवर मदत
मिरवणूक व विसर्जन नियम
सार्वजनिक गणेश मंडळांनी दुपारी ४ वाजेपासून मिरवणूक काढून रात्री १२ वाजेपर्यंत विसर्जन पूर्ण करावे.
कायदेशीर कारवाई
अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज, नियम उल्लंघन करणाऱ्या मंडपांवर कडक कारवाई होणार
