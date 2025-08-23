मालाडमध्ये अल्पवयीन मुलाची आत्महत्त्या
मालाडमध्ये अल्पवयीन मुलाची आत्महत्या
मालाड, ता. २३ (बातमीदार) ः मालाड पश्चिमेतील १३ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. मालाड पश्चिमेतील एकतानगर येथील वेलांकणी चाळीत राहणाऱ्या आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या दर्शन सुरेश काऊंडर याने आत्महत्या केली. शनिवारी (ता. २३) वडील रिक्षा चालवण्यासाठी आणि आई घरकामासाठी बाहेर गेली होती. तसेच छोटी बहीण शाळेत असताना दर्शनने राहत्या घरात पंख्याला ओढणी बांधून जीवन संपवले. सकाळी ११ वाजताच्या दरम्यान वडील रिक्षावरून घरी परतल्यावर घराचे दार बंद होते. पोलिसांनी घटनेची नोंद करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कांदिवलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात पाठवला आहे. दर्शनच्या पश्चात आई, वडील आणि एक लहान बहीण आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.