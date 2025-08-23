मुख्य रस्त्यांवर दोन फुटांचे जीवघेणे खड्डे

नालासोपारा, ता. २३ (बातमीदार) : वसई, विरार, नालासोपाऱ्यात ढगफुटीसदृश्य अतिवृष्टी झाली. या पावहाने नालासोपारा परिसरात चार दिवस साचलेल्या पाण्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळित होऊन अक्षरश: दैना उडाली होती. आता पाणी ओसारले, पण रस्त्यावर पडलेले फूट ते दोन फूट आकाराचे खड्डे जीवघेणे ठरत आहेत. या खड्ड्यांतून मार्ग काढताना वाहनधारक मेटाकुटीला आले आहेत.
पावसाळ्यापूर्वीच महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्त्याची उंची वाढविली. खड्डे बुजविले, पण आता पुन्हा रस्त्यात भले-मोठे खड्डे पडल्याने नागरिकांच्या कराचा सर्व पैसा पाण्यात गेला आहे. नालासोपारा पूर्व, तुलिंज पोलिस ठाण्यासमोर, संतोषभूवन, बिलालपाडा, नागीनदास पाडा, मोरेगाव, धणीव बाग, विरार पूर्व चंदनसार, साईनाथ या सर्व मुख्य रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या खड्ड्यातून मार्ग काढताना वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. गणरायाचे आगमन व्हायला सुरुवात झाली आहे. याच खड्ड्यांतून गणरायाचे आगमन होणार असून, मूर्तीसमोर खड्ड्यांचे विघ्न निर्माण झाले आहे.
अतिवृष्टीने निर्माण झालेली दुर्गंधी, कचरा काढण्यासाठी महापालिका तत्पर झाली आहे, मात्र खड्डे बुजवायला काही सुरवात झाली नाही. त्यामुळे नागरिक वाहनधारक हैराण झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.