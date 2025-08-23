महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सिडको घरांबाबत पत्रकार परिषद
एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालणार
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सिडको घरांबाबत पत्रकार परिषद
नेरूळ, ता. २३ (बातमीदार) ः सिडकोच्या २६ हजार घरांच्या सोडतीत ठरवलेल्या महागड्या दरांविरोधात मनसे आक्रमक झाली आहे. या मुद्द्यावर शुक्रवारी (ता. २२) सीवूड्स येथे महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेण्यात केली. मनसेचे शहराध्यक्ष व प्रवक्ते गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही पत्रकार परिषद घेण्यात झाली.
सिडकोने जनतेला घर देण्यासाठी योजना काढली, परंतु साधारण कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर किमती ठरविल्या आहेत. हे नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. या घरांच्या किमती कमी व्हाव्यात याकरिता मनसे आंदोलन, मोर्चा काढत आहे. उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन वेळा बैठकीचे आश्वासन देऊनही उपस्थित राहणे टाळले. एवढे महिने होऊनसुद्धा राज्य सरकार किंवा सिडको अजून घरांच्या किमती कमी करीत नाही. सिडको सोडतधारकांकडून पत्रे पाठवली गेली आहेत. सिडको अजून सर्वसामान्यांची किती परीक्षा बघणार, असा प्रश्न विचारत सरकारने गणेशोत्सवापूर्वी घरांच्या किमती कमी नाही केल्या तर मनसे सिडको सोडतधारकांना घेऊन एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानावर धडकेल, असा इशारा गजानन काळे यांनी दिला.
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रवीण दरेकर, विक्रांत पाटील आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शशिकांत शिंदे यांनी हा विषय अधिवेशनात मांडला. मंत्री उदय सामंत यांनी या घरांच्या किमती जास्त असल्याचे मान्य करीत २० ते २५ टक्के घरांच्या किंमती कमी करू, असे सभागृहात मान्य केले असतानाही घरांच्या किमती कमी का होत नाहीत, असा प्रश्न गजानन काळे यांनी उपस्थित केला.
राखीव भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांना विकले
नेरूळमधील भूखंडावर विकास आराखड्यात अनुक्रमे खेळाचे मैदान, ज्येष्ठ नागरिक विकलांग केंद्र, उद्यान, पोलिस स्थानकासाठी आरक्षण आहे. असे असताना सिडकोने हे भूखंड चढत्या भावाने बांधकाम व्यावसायिकांना विकले. कोणत्याही बिल्डरने तिथे पत्रे लावले तर मनसे ते उखडून टाकेल. ज्या चार गोष्टींसाठी ते भूखंड राखीव आहेत त्या गोष्टी तिथे झाल्याच पाहिजेत.
तुम्ही ठेकेदार नेमूनही अजूनही घरे विकली जात नाहीत. ७०० कोटी रुपये कुठे गेले? एजन्सीने जाहिरात काढण्याअगोदर त्यांना पैसे दिले गेलेत. ७०० कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा लोकांच्या घराच्या किमती कमी केल्या तर घरे ८० ते १०० टक्के विकली गेली असती. पुढच्या दोन दिवसांत बैठक घेऊन सिडको सोडकधारकांच्या घरांच्या किमती २० ते ३० टक्के कमी झाल्या नाहीत, तर नरेश म्हस्के, एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी, वर्षा बंगल्याला घेराव घालणार आहे.
- गजानन काळे, मनसे शहराध्यक्ष, नवी मुंबई
