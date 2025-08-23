वसई तालुक्यात खड्ड्यांचे विघ्न
वसई, ता. २३ (बातमीदार) : वसई-विरार शहरासह मुंबईअहमदाबाद महामार्गाला जोडलेले शिरसाड, चिंचोटी, कामण व आजूबाजूचे रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरून प्रवास करताना नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, खड्ड्यांचे विघ्न दूर करा, अशी साकडे गणेशभक्त बाप्पाकडे करू लागले आहेत.
पावसाळ्यात खड्ड्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे चालकांना धोकादायक प्रवास करावा लागतो. दुचाकी, चारचाकी, तसेच अवजड व प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने, अत्यावश्यक सेवांना प्रवासादरम्यान खड्डे चुकविण्यासाठी कसरत करावी लागते, तसेच पाठदुखी, कंबरदुखी, मानदुखीला सामोरे जावे लागते. रुग्णांची देखील वाट बिकट झाली असून विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोकादायक रस्त्यांवरून होत आहे. दहीहंडी उत्सवापूर्वी खड्डे बुजवले जातील, अशी आशा नागरिकांना होती, मात्र गणेशोत्सव तोंडावर असताना अनेक भागातील रस्त्यांची डागडुजी करण्यात आलेली नाही.
काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने खड्डे दुरुस्तीचे काम हाती घेतले, मात्र पावसाला सुरुवात होताच हे काम थांबले. त्यामुळे रस्त्यांवर पुन्हा खड्ड्यांनी डोके वर काढले. परिणामी वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. नागरिकांना प्रचंड कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. औद्योगिक वसाहतीचे मार्गदेखील खड्ड्यांत गेले आहेत.
मिरवणूक काढणे कठीण
गणेशोत्सवात मूर्तीचे स्वागत करण्यासाठी विविध मार्गांवरून मिरवणूक काढली जाते. गणेशशाळेतून मूर्ती घेऊन वाहन किंवा चालत भाविक घरची, सार्वजनिक मंडळाची वाट धरतात, परंतु मार्गावरून जाण्यासाठी खड्ड्यांची समस्या येऊ शकते. त्यामुळे वसई-विरार महापालिका, सरकारच्या सार्वजनिक विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यांची त्वरित दुरुस्ती करा, अशी मागणी गणेशभक्त करू लागले आहे. गणेशमूर्ती आगमनापूर्वी प्रवासी मार्ग दुरुस्त होतील की खड्ड्यांतूनच प्रवास आणि गणेशाची मिरवणूक काढावी लागेल, हे लवकरच समोर येणार आहे, परंतु तूर्तास वाहनचालक व सर्वसामान्य प्रवाशांना दुर्घटनेची भीती निर्माण होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.