पाणीचोरीप्रकरणी २१ नळजोडणी खंडित
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग पाणीचोरी रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी कारवाई करत आहे. त्यांनी बेकायदा नळजोडणी तोडण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. दोन दिवसांत शहराच्या विविध भागांत पाणी चोरी करणाऱ्या २१ नळजोडणी तोडले आहेत. तर तीन प्लंबरसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तीन महिन्यांत पाणीपुरवठा विभागाच्या भरारी पथकाने शहरातील बेकायदा सुरू असलेले ११३ नळजोडणी तोडले आहेत. तसेच, महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान करणाऱ्या २९ चोरांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
पालिकेच्या जलवाहिनीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पाणीचोरीला आळा घालण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी अभियंता संदीप पटनवार यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यांचे एक पथक तयार केले आहे. या विभागातील लिपिक विराज भोईर यांना पथकप्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली आहे. स्थानिक गौरीपाडा परिसरातील एका नवीन बांधलेल्या सहा मजली इमारतीत पाच नळजोडणी बेकायदा घेतल्याची माहिती मिळाली. पथकाने ही जोडणी खंडित करून मोटार आणि वाहिनी जप्त केले. या प्रकरणात शुक्रवारी (ता. २२) भोईवाडा पोलिस ठाण्यात एक प्लंबर आणि दोन घरमालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
महापालिकेचे ५६,८०० रुपयांचे नुकसान
ठाणे रोडवरील केसर बाग परिसरात प्लंबर शमीम शेख आणि समीर खान यांनी महापालिकेच्या जलवाहिनीमध्ये छिद्र पाडले होते. परवानगीशिवाय अर्धा इंच व्यासाचे १६ नळजोडणी बेकायदा जोडले होते. या अनधिकृत नळामुळे महापालिकेचे ५६ हजार ८०० रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. दोन्ही प्लंबर विरुद्ध भोईवाडा पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई पथक प्रमुख विराज भोईर आणि सहाय्यक पथक प्रमुख नफीस मोमीन यांच्या पथकाने कार्यकारी अभियंता संदीप पटनवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपअभियंता सरफराज अन्सारी यांच्या उपस्थितीत केली.
कारवाई सुरूच राहणार
तीन महिन्यांत ११३ बेकायदा नळजोडणी तोडण्यात आली आहे. २९ जणांवर पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेकडून बेकायदा नळजोडणी तोडण्याची कारवाई पुढेही सुरूच राहील. त्यामुळे पाणीचोर आणि माफियांची झोप उडाली आहे, अशी प्रतिक्रिया पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पटनवार यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.