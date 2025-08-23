पाणी गुणवत्ता सुधारणार अत्याधुनिक प्रणाली
पाणी गुणवत्ता सुधारणार अत्याधुनिक प्रणाली
नवी मुंबई पालिकेचे पाऊल
वाशी, ता. २३ (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील हवा, पाणी व सांडपाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याकरिता पालिकेची पर्यावरण प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. या प्रयोगशाळेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करीत ई-प्रणाली पाणी नमुना तपासणी अहवाल व निरीक्षण प्रणालीचे अनावरण महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यदिनाचे (ता. १५) औचित्य साधून झाले. शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश पवार, बेलापूर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. अमोल पालवे, प्रयोगशाळेचे मुख्य अधिकारी तथा उपअभियंता जितेंद्र रावळ आणि अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
आयुक्तांनी पर्यावरण प्रयोगशाळेची बारकाईने माहिती घेऊन नवीन कार्यप्रणालीचीही पाहणी केली. प्रयोगशाळा सुसज्ज असून त्याठिकाणी राबविली जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. प्रयोगशाळेचा दर्जा आणखी उंचावण्याकरिता राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातील खाद्यविक्रेते यांच्याकडील आयएसओ मानांकनानुसार कार्यप्रणाली नमुन्यांची चाचणी करण्याकरिता यंत्रणा उभारणे आणि जलकुंभाच्या साईटवर आकस्मिकरीत्या प्रयोगशाळा कर्मचारी यांनी भेट देऊन पाणीनमुना तपासणी करण्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. सद्यस्थितीत येथे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात पुरविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे नमुने तपासण्यात येतात.
