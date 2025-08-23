नवी मुंबई उत्साहात पार पडली नाच ग घुमा मंगळागौर स्पर्धा
नेरूळ, ता. २३ (बातमीदार) ः श्रावण सुरू झाला की सण, सोहळे आणि महिलांच्या उत्साहाला उधाण येते. महिलांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळावे आणि त्यांचा सणासुदीचा उत्सव खास व्हावा या हेतूने सकाळ व निधी सोशल चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून नाच गं घुमा कार्यक्रमाअंतर्गत मंगळागौर आणि नवी मुंबई श्रावण क्वीन या स्पर्धा घेण्यात आल्या. हा कार्यक्रम १४ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी पाच ते नऊ या वेळेत वाशी साहित्य मंदिर सभागृह, सेक्टर सहा, नवी मुंबई येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. महिलांनी नवी मुंबई श्रावण क्वीन आणि मंगळागौर स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता.
महिलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांना स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे आणि केवळ मनोरंजन नव्हे तर आर्थिक, शैक्षणिक, क्षेत्राबाबतही जागरूक व्हावे, या दृष्टीने ‘सकाळ’ नेहमीच नवनवीन उपक्रम राबवीत असते. श्रावण क्वीन स्पर्धेत अगदी पाच वर्षांच्या लहान मुलीपासून ते अगदी ६० वर्षांच्या आजींनीसुद्धा मराठी संस्कृती व साज करून श्रावण क्वीन रॅम्पमध्ये सहभाग घेतला. या सर्व महिलांना सकाळ आणि निधी सोशल चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने क्राउन आणि ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले. विशेष कौतुक म्हणजे या स्पर्धेत ईटीसी केंद्रातील गतिमंद, दिव्यांग मुलींनीसुद्धा श्रावण क्वीन रॅम्प वॉक केला. त्या मुलींचा क्राउन देऊन सन्मान करण्यात आला.
महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत मंगळागौर स्पर्धेत भाग घेऊन आनंद लुटला. फुगडी, झिम्मा, पारंपरिक खेळ तसेच गाण्यांमुळे परिसर न्हावून गेला. मंगळागौर स्पर्धेसोबत गाणी, नृत्य, फॅशन शो, बक्षिसांची लयलूट महिलांनी केली. मंगळागौर स्पर्धेत तिसऱ्या क्रमांकावर स्वामिनी ग्रुप, दुसऱ्या क्रमांकावर मैत्री कट्टा ग्रुप आणि पहिल्या क्रमांकावर फ्लिकरिंग क्वीन्स विजेत्या ठरल्या. ५० वर्षे वयोगटातील महिलांचा रॅम्प वॉक होता. त्या महिलांसाठी राजमुद्रा साडी यांनी सुंदर अशा पैठणी भेट दिल्या. तसेच रिसर्च आयुमधून क्नी एक्सपर्ट म्हणून डॉ. श्रद्धा निकम यांनी महिलांसाठी गुडघेदुखी आणि स्त्रियांचे आरोग्य यावर विशेष मार्गदर्शन केले. अनुवेद सोपच्या डिजिटल बिजनेस हेड अनुपमा अगरवाल यांनी स्त्रियांना शाही आणि अनुवेद शुद्ध स्नानाबद्दल माहिती दिली.
कार्यक्रमासाठी निधी सोशल चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आरती विचारे, क्नी एक्सपर्ट पार्टनर रिसर्च आयु, असोसिएट पार्टनर अनुवेद, ज्वेलरी पार्टनर सुरू आर्टस, गिफ्टिंग पार्टनर महाराष्ट्र बाजारपेठ, आर. के. स्नॅप या सर्वांचे विशेष सहकार्य लाभले.
कार्यक्रमासाठी ठाण्याचे लोकप्रिय खासदार नरेश म्हस्के प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. मंगळागौर स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांना यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह व बक्षिसे प्रदान करण्यात आली. या वेळी सहभागी महिलांचे कौतुक करीत महिलांना प्रोत्साहन दिले. पारंपरिक वारसा जपण्याचा आणि महिला एकोप्याचा संदेश देत मंगळागौर स्पर्धा आनंद व उत्साहात पार पडली.
