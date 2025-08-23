साडेसात हजार लाभार्थ्यांना मालमत्ता सनदेचे वाटप
मुंबई : कोकण विभागात नुकताच ‘महसूल सप्ताह’ साजरा करण्यात आला. या कालावधीत एकूण ७,४११ लाभार्थ्यांना मालमत्तेची सनद देण्यात आली. यामधून शासनाच्या तिजोरीत ५३ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. भूमी अभिलेख, कोकण विभागाचे उपसंचालक अनिल माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यामध्ये महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी व भूमी अभिलेख विभाग यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीपणे पार पडला. स्वामित्व प्रकल्पांतर्गत ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे गावठाण क्षेत्रातील घरांच्या व जागांच्या सीमारेषा निश्चित करून, संबंधित मालकांच्या नावावर कायदेशीर सनद जारी करण्यात आली. यामुळे लाभार्थ्यांना बँक कर्ज, शासकीय योजना, अनुदाने व इतर आर्थिक सवलती सहज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, या उपक्रमामुळे मालमत्ता हक्काच्या नोंदींची पारदर्शकता वाढणे, वाद कमी होणे आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक स्वावलंबन वाढण्यास हातभार लागला आहे. दरम्यान, ज्या नागरिकांनी सनद अद्याप प्राप्त करून घेतली नाही. अशा नागरिकांनी संबंधित उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात संपर्क साधून आपल्या मालकी हक्काची सनद प्राप्त करून घ्यावी, असे आवाहन भूमी अभिलेख उपसंचालक अनिल माने यांनी केले आहे.
