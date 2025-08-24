खारघरमध्ये प्लास्टिक फुलांच्या दुकानात वाढ
खारघर, ता. २४ (बातमीदार) : गणपती बाप्पांचे आगमन लवकरच होणार असल्यामुळे गणेश मंडळ आणि घराघरात गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. गणपती सजावटीसाठी प्लॅस्टिक फुलांना अधिक मागणी असल्यामुळे खारघरमध्ये प्रथमच प्लॅस्टिकविक्रेत्यांनी दुकाने थाटली आहेत.
आपल्या सर्वांचे आवडते बाप्पाचे लवकरच आगमन होणार असल्यामुळे गणेश सजावटी, आकर्षक डेकोरेशनच्या वस्तू खरेदीसाठी एकच झुंबड उडाली आहे. खारघरमधील डी मार्टसमोर सर्व गणपतीविक्रेत्यांनी गणपतीविक्रीची दुकाने थाटली आहेत. दरम्यान, या दुकानाशेजारी लागूनच प्लॅस्टिक फुलविक्रेत्यांनी दुकाने थाटली आहेत. या दुकानांत अनेक व्हरायटी उपलब्ध आहेत. दोनशे ते पाच हजार रुपये किमतीच्या फुलांची आरास उपलब्ध आहे. गणपती सजावटीसाठी फुलांच्या माळा, हार, तोरण, फ्लावर पॉट, विविध प्रकारची फुले, फुलांच्या लडी, मनी प्लांट, लाल, पिवळ्या फुलांची लडी तसेच मंडप सजावटीसाठी आकर्षक फुले उपलब्ध असल्यामुळे ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाददेखील मिळत असल्याचे फुलविक्रेत्यांनी सांगितले.