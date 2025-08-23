कृत्रिम घाट होवू देणार नाही
कृत्रिम घाट होऊ देणार नाही
बाप्पांचे विसर्जन नैसर्गिक पद्धतीने खाडीपात्रात करणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ (बातमीदार) :
पर्यावरणाच्या रक्षणाचा कर देत कोपरीतील विसर्जन घट येथे तयार करण्यात येणाऱ्या कृत्रिम तलावाला स्थानिक नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला आहे. तसेच कृत्रिम घाट तयार करण्यासाठी खोदण्यात आलेला खड्डा चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येत असल्याचे सांगत या कृत्रिम घाटाला आमचा विरोध असून, हा घाट होऊ देणार नाही. त्यासाठी भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन वेळप्रसंगी अंगावर केसेस घेऊ, असा इशारा शिवसेना शिंदे गटाचे ठाणे लोकसभा युवासेना उपाध्यक्ष हेमंत पमनानी यांनी प्रशासनाला दिला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे पूर्व भागातील भाविक आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन विधिवत पद्धतीने नैसर्गिक पद्धतीने खाडीपत्रात करीत असतात. असे असताना ठाणे पालिकेने स्थानिक नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना, सामाजिक संस्थाना विश्वासात न घेता कृत्रिम घाट तयार करण्यासाठी करण्यात आलेला खड्डा चुकीचा आहे. हा खड्डा खोदण्यात येत आहे त्या ठिकाणी गणेश विसर्जनाच्या दिवशी वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यतादेखील वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे कोपरी विसर्जन घट येथील पालिकेकडून तयार करण्यात येणारा कृत्रिम विसर्जन घाट वादात सापडला आहे.
एकीकडे ठाणे पालिकेकडून पर्यावरण व खाडी प्रदूषणाचे कारण देत कृत्रिम विसर्जन घाट तयार करण्याचा घाट घातला जात आहे. आधी खाडीपात्रात सोडण्यात आलेल्या सांडपाण्याच्या पाइपलाइनवर उपाययोजना करा. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचत नाही का, असा सवालदेखील हेमंत पमनानी यांनी या वेळी व्यक्त केला. तसेच याबाबत पालिका अधिकारी आणि स्थानिकांची बैठक होणे गरजेचे असल्याचे मतदेखील त्यांनी व्यक्त केले. तर पालिका अधिकाऱ्यांनी हे काम करीत असताना नागरिकांना व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. नागरिकांच्या भावना दुखावण्यापेक्षा त्या संदर्भात बैठक घ्यावी. अशी मागणी माजी नगरसेविका मालती पाटील यांनी व्यक्त केली.
चौकट
भाविकांच्या भावनांशी खेळ
कोपरीतील सर्व गणपती खाडीपत्रात विसर्जन होत असताना आता या तयार करण्यात आलेल्या खड्ड्यात विसर्जन करा, असे पालिका सांगते. हा भाविकांच्या भावनांशी खेळ असल्याचे मतदेखील चव्हाण यांनी व्यक्त करीत प्रशासनाचा धिक्कार व्यक्त केला.
