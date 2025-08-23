कारवाई करणाऱ्या पोलिस अधिकऱ्याला मारहाण
कारवाई करणाऱ्या पोलिस अधिकऱ्याला मारहाण
- रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ (बातमीदार) : ठाणे रेल्वेस्थानक परिसरात रिक्षा थांब्यावर रिक्षा न लावता बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई करणारे पोलिस उपनिरीक्षक विजय कांबळे यांना मारहाण करीत सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्या राबोडीतील रिक्षाचालक सदरुद्दीन काझी असिफउद्दीन काझी याला नोटीस देत त्याची रिक्षा जप्त केली, अशी माहिती ठाणे नगर पोलिसांनी दिली.
ठाणे नगर शहर वाहतूक शाखाचे पोलिस उपनिरीक्षक तथा तक्रारदार कांबळे हे शुक्रवारी (ता. २२) ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात प्रभारी अधिकारी म्हणून शासकीय गणवेशात ई-चलन मशीन व वॉकीटॉकीसह कर्तव्य बजावत होते. याचदरम्यान राबोडीतील रिक्षाचालक सदरुद्दीन काझी असिफउद्दीन काझी याने रिक्षा थांब्यावर रिक्षा न लावता बेकायदा प्रवाशांना भाडे ठरवून बोलावून आणून रिक्षा प्रवासी मिळविले. या वेळी अयोग्य गणवेशात रिक्षा चालवून परमिट अटींचा भंग करून ठाणे स्टेशन परिसरात रिक्षा आऊट ऑफ स्टँड मिळून आली. त्याच्यावर कारवाई करतेवेळी रिक्षाचालक काझी यांनी शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणला. या वेळी काझी याने शिवीगाळ केली तसेच हाताने तोंडावर मारून दुखापत केली. त्याचवेळी आणखी एक रिक्षाचालक अंगावर धावून आला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी काझी या रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास ठाणे नगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भारत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
