पुराचे पाणी ओसरताच गजबजले सिटी पार्क
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : सततच्या मुसळधार पावसामुळे जलमय झालेले कल्याण पश्चिमेतील सिटी पार्क आता पुन्हा एकदा गजबजलेले दिसत आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या रेड अलर्टमुळे दोन दिवसांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली परिसरात जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमुळे सखल भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. सिटी पार्कही त्याला अपवाद राहिला नाही. सिटी पार्क परिसरात चारही बाजूंनी पाणी साचल्यामुळे नागरिकांची वर्दळ पूर्णपणे थांबली होती.
बालचमूंपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी विरंगुळ्याचे ठिकाण असणारे हे उद्यान पावसामुळे काही काळासाठी निर्जीव झाले होते, मात्र पाऊस थांबताच संबंधित विकसकाने तत्काळ हालचाल करत, रातोरात जवळपास ६० कामगारांची टीम सिटी पार्कच्या स्वच्छतेसाठी कामावर लावली. पार्कमधील साचलेला गाळ, झाडांची सुकलेली पाने आणि कचरा काढून टाकण्यात आला. यासोबतच पार्कमधील विद्युत यंत्रणेची तपासणी करून ती पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली. या झपाट्याने झालेल्या कामामुळे अवघ्या १२ तासांतच सिटी पार्क पुन्हा एकदा स्वच्छ आणि रमणीय रूपात नागरिकांसमोर उभे राहिले. लहान मुलांची किलबिल, तरुणांची गर्दी आणि ज्येष्ठांची निवांत फेरफटका यामुळे उद्यान पुन्हा जिवंत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
