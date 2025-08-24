गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते खड्डेमुक्त करणार : अभिनव गोयल
कामात निष्काळजी केल्यास कारवाई; ठेकेदारांना आयुक्तांचा इशारा
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असतानाच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी शनिवारी (ता. २३) मिलिंदनगर, गौरीपाडा व शहरातील इतर भागांतील रस्त्यांवर सुरू असलेल्या खड्डे भरण्याच्या कामांची पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत बजावले की, कामात हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही. आवश्यकतेनुसार कारवाई केली जाईल, असा ठाम इशारा ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
गणेशोत्सव हा सार्वजनिक उत्सव असल्याने शहरात वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित राहावी, यासाठी रस्ते खड्डेमुक्त करणे अत्यावश्यक आहे, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले. तत्पूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची स्थिती खराब झाली असून, मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. पावसामुळे काही काळ रस्त्यांच्या डागडुजीचे काम थांबले होते, मात्र आता पाऊस थांबल्याने महापालिकेने युद्धपातळीवर हे काम हाती घेतले आहे.
अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन, दिवस-रात्र काम करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या असून, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रात्रीच्या वेळात अधिकाधिक कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या वेळी आयुक्तांसोबत शहर अभियंता अनिता परदेशी, कार्यकारी अभियंता जगदीश कोरे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, गणेशोत्सवाच्या काळातही महापालिका सज्ज राहील. कुठे खड्डे दिसल्यास तत्काळ त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.
युद्धपातळीवर काम
पावसानंतर रस्त्यांची झालेली दुरवस्था दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम
ठेकेदारांनी कामात हलगर्जी केल्यास कारवाईचा इशारा
रात्री कामावर भर, वाहतुकीस अडथळा येणार नाही याची खबरदारी
गणेशोत्सवादरम्यान महापालिका सज्ज
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.