सुप विक्रेत्यांना सुगीचे दिवस
गणेशोत्सवानिमित्त मागणीत वाढ
रोहा ता. २४ (बातमीदार)ः गौरी-गणपतीच्या सणाला माहेरहून येणाऱ्या नववधूला विविध फळे, सुका मेवा, पेढे, बर्फी, लाडू तसेच अन्य पदार्थांनी सुपे भरून सासरच्या घरी तसेच सासरकडील आप्तस्वकियांना भेट म्हणून देण्याची प्रथा आहे. त्यासाठी सुपांचीच आवश्यकता असल्याने सध्या बाजारात सुपविक्रेत्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत.
घरगुती कामामध्ये, शेतीच्या कामात सुपांचा वापर केला जात असल्याने ग्रामीण जीवनामध्ये सुपांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, तर गौरी-गणपतीच्या सणाला सवाष्ण महिला, बालिका यांना गौरी पूजनासाठी सुपाची आवश्यकता असते. या दिवसात नववधू गौरींना पूजनासाठी सुपल्यांची गौरी पूजनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुप आणि सुपल्यांना मागणी वाढली आहे. सुपांच्या किमती १५० ते २०० रुपयांना मिळत आहे, तर वेणीचे सुप २०० ते ३०० रुपयांदरम्यान विकले जात आहे.
