उड्डाणपुलावरील खड्ड्याची दुसऱ्यांदा दुरुस्ती
उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांची दुसऱ्यांदा दुरुस्ती
गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांचे डांबरीकरण सुरू
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार): काटेमानिवली येथील स्व. प्रल्हाद शिंदे उड्डाणपुलाला जोडणाऱ्या रस्त्यावरील खड्ड्यांची दुसऱ्यांदा दुरुस्ती केली असून, महापालिकेने तत्काळ डांबरीकरण करत नागरिकांची गैरसोय दूर केली आहे. या खड्ड्याच्या दुरवस्थेमुळे शिवसेनेने महापालिकेवर टीका केली होती. याबाबत ‘सकाळ’नेही वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर महापालिकेने गंभीर दखल घेत ही कारवाई केली.
काटेमानिवली येथील उड्डाणपुलावरून दररोज हजारो वाहने मार्गक्रमण करतात. विठ्ठलवाडीच्या दिशेने असलेल्या उतारावर खड्डा उखडल्यामुळे रस्त्यावर खडी पसरली होती, ज्यामुळे वाहनांचे टायर घसरण्याच्या घटना घडत होत्या. यामुळे अपघाताचा धोका वाढला होता, हे नीरज कुमार यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याच मार्गावरून गणेशोत्सवाच्या काळात गणेशमूर्तींची वाहतूक तसेच शेकडो एसटी गाड्या मार्गस्थ होत असल्याने या रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती महत्त्वाची होती. नागरिक आणि राजकीय पक्षांच्या मागणीनंतर महापालिकेने या ठिकाणी पुन्हा डांबरीकरण करत रस्ता सुरक्षित केला आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कामांना गती
गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर आलेला असताना, रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासह डांबरीकरणाचे काम महापालिकेने युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. त्यात पावसाने उघडीप दिल्याने कामांना गती मिळाली आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी आश्वासन दिले की, “गणेशोत्सवाच्या काळात शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहे.” मात्र नागरिकांचे म्हणणे आहे की, हा आशावाद प्रत्यक्षात उतरतो की नाही, हे येत्या दोन दिवसांत स्पष्ट होईल. पूल परिसरातील रस्ता दुरुस्त झाल्यामुळे वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे, मात्र शहरातील इतर खड्ड्यांचीही तत्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील नागरिकांकडून सातत्याने केली जात आहे.
फोटो ओळ
कल्याण : उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांची दुसऱ्यांदा डांबरीकरण करून दुरुस्ती करताना महापालिकेचे कर्मचारी.
