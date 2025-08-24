स्कायवॉकवर ‘स्वच्छ स्थानक सुंदर कल्याण’ मोहीम
स्कायवॉकवर ‘स्वच्छ स्थानक सुंदर कल्याण’ मोहीम
सहयोग संस्थेचा पुढाकार, प्रवाशांमध्ये समाधान
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार) : शहराच्या पूर्व रेल्वेस्थानकाला जोडणाऱ्या स्कायवॉकवरील अस्वच्छतेला आळा घालण्यासाठी आता दर शनिवारी ‘स्वच्छ स्थानक सुंदर कल्याण’ ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. सहयोग सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने ही मोहीम सुरू झाली असून, पहिल्या दिवशीच स्कायवॉक परिसरात झालेल्या स्वच्छतेमुळे प्रवाशांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.
सिद्धार्थनगर व कोळसेवाडीला जोडणाऱ्या स्कायवॉकवर अनेक महिन्यांपासून पान, गुटखा थुंकून केलेली अस्वच्छता आणि दुर्गंधी नागरिकांच्या नाराजीचे कारण बनली होती. ‘सकाळ’नेही यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित करत प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते. या पार्श्वभूमीवर सहयोग संस्थेने महापालिकेशी संवाद साधून स्वच्छता मोहिमेस प्रारंभ केला. आता हा उपक्रम दर शनिवारी नियमितपणे राबवला जाणार आहे. प्रवाशांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत, ही मोहीम चालू ठेवली पाहिजे. प्रशासनाला सतत लक्ष ठेवावे लागेल, असे मत व्यक्त केले.
मोहिमेत महापालिकेचे ‘प्रभाग ४ जे’ चे सहाय्यक आयुक्त सचिन तामखेडे, मध्य रेल्वेचे स्थानक प्रबंधक हरजी राम मीना, तसेच सुमित टेल्को कंपनीचे अधिकारी खाडे, स्थानिक समाजसेवक व नागरिक सहभागी झाले होते. या वेळी शिवसेना कल्याण पूर्व शहरप्रमुख नीलेश शिंदे यांनी सांगितले की, स्वच्छतेसाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. रेल्वे प्रशासनदेखील या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेईल, असे आश्वासन स्थानक प्रबंधक मीना यांनी दिले.
नागरिकांचे योगदान महत्त्वाचे
या उपक्रमासाठी नागरिकांनीदेखील पुढे येणे आवश्यक आहे, असे आवाहन सहयोग संस्थेच्या वतीने करण्यात आले. स्वच्छ स्थानक-सुंदर कल्याण या ध्येयासाठी प्रत्येकाने योगदान दिल्यासच ही मोहीम यशस्वी होईल, असे मत आयोजकांनी मांडले.
कल्याण : स्वच्छता मोहिमेदरम्यान स्कायवॉकवर कचरा व थुंकी साफ करताना स्वयंसेवक आणि प्रशासनाचे अधिकारी.
