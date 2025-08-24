आरक्षणानंतर खालापूरात महायुती आमने-सामने

आरक्षणानंतर खालापुरात महायुती आमने-सामने
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका : भाजपची भूमिका लक्षवेधी ठरणार
खालापूर, ता. २४ (बातमीदार) : गेली तीन वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रभागरचनेसोबतच आरक्षणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
खालापूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे चार गट आणि पंचायत समितीचे आठ गण निश्चित करण्यात आले आहेत. २०२२ मध्ये नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरविण्यात आले होते, मात्र ती रद्द झाल्याने पूर्वीची गटसंख्या कायम ठेवली आहे. या वेळी काही प्रभागांत फेरबदल झाला असून, काहींची नावे बदलण्यात आली आहेत. निवडणुका जाहीर होताच खालापूर तालुक्यात पुन्हा राजकीय रणांगण पाहायला मिळणार आहे. महायुतीमधील शिंदे गटाची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) एकमेकांसमोर उभी ठाकणार आहेत. दोन्ही गटांत झालेली विभागणी तळागाळातील समीकरणांवर परिणाम करणार आहे. दरम्यान, या दोघांच्या लढाईत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) कोणती भूमिका घेतो आणि किती जागा मिळवतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवीन प्रभागरचना
जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण
१ चौक गट (क्रमांक १५) – चौक आणि हाळखुर्द हे दोन गण यात समाविष्ट. चौक गणात बोरगाव, वरोसे, वावर्ले, चौक आणि वावंढळ या ग्रामपंचायती आहेत, तर हाळखुर्द गणात कलोते मोकाशी, नावंढे, बीड खुर्द, जांबरुंग, मानकिवली आणि हाळखुर्द यांचा समावेश आहे.
२ वासांबे गट (क्रमांक १६) – यात वासांबे आणि रिस हे दोन गण आहेत. वासांबे गणात सर्वाधिक मतदारसंख्या असून, ग्रामपंचायत वासांबे येथे आहे. रिस गणात चांभारली, लोधीवली आणि वासांबेचा काही भाग आहे.
३ सावरोली गट (क्रमांक १७) – पूर्वीच्या वडगाव गटाऐवजी नवीन नाव सावरोली गट. यात वाशीवली आणि सावरोली हे गण आहेत. वाशीवली गणात तुपगाव, आसरे, टेंभरी वडगाव, इसांबे असून, सावरोली गणात नडोदे, माजगाव, माडप, कुंभिवली, सावरोली, वडवळ आणि तांबाटी या ग्रामपंचायती आहेत.
४ आत्करगाव गट (क्रमांक १८) – पूर्वीचा साजगाव गट आता आत्करगाव गट म्हणून ओळखला जाणार असून, खानाव आणि आत्करगाव गण यात आहेत. खानाव गणात आपटी, होराळे, वावोशी, गोरठण बुद्रुक, शिरवली, जांभिवली, नारंगी, नंदनपाडा, खरीवली, चिलठन आणि खानाव समाविष्ट आहेत. आत्करगाव गणात साजगाव, होनाड, आत्करगाव, देवन्हावे, ठाणेन्हावे, उंबरे, दूरशेत आणि चावणी आहेत.
२०१७ चा निवडणूक निकाल आणि पार्श्वभूमी
शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या खालापूर तालुक्यात २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष आणि काँग्रेसच्या आघाडीने मोठी घुसखोरी केली होती. त्या निवडणुकीत आघाडीने जिल्हा परिषदेच्या चारपैकी तीन गटांवर विजय मिळवला, तर पंचायत समितीच्या आठपैकी पाच जागा मिळवून शिवसेनेची २५ वर्षांची सत्ता मोडून काढली होती. वडगाव, साजगाव आणि वासांबे गट राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेले, तर चौक गट ठोंबरे बंधूंच्या प्रभावामुळे शिवसेनेने राखला होता. यंदाच्या निवडणुकीत पूर्वीचे निकाल, गट फेरबदल आणि महायुतीतील अंतर्गत लढती यामुळे खालापूर तालुक्यातील चित्र अत्यंत चुरशीचे होणार आहेत.
