पोलादपूर तालुक्यात मुसळधार पावसाचा कहर
आंबेनळी घाटात दरड कोसळून वाहतुकीला अडथळा
पोलादपूर, ता. २४ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुका गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाच्या तडाख्यात सापडला आहे. सलग चार दिवस कोसळणाऱ्या पावसामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे. तालुक्यात गेल्या २४ तासांत तब्बल १६८ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, आतापर्यंतचा पावसाळी हंगाम ३४०९ मिमी इतका पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी ३३९५ मिमी पावसाची नोंद झाली होती, म्हणजेच यंदा पाऊस अधिक प्रमाणात कोसळला आहे.
सततच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी मातीचे ढिगारे रस्त्यावर आले आहेत. चार दिवसांत दोन ठिकाणी माती रस्त्यावर आल्याने प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करावे लागले. तातडीने यंत्रणा घटनास्थळी दाखल करून रस्ते मोकळे करण्यात आले. प्रशासनाची तत्परता पाहता नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान, पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावांवर दरडी कोसळण्याचा धोका अद्याप कायम आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यातही ही शक्यता दर्शविण्यात आली आहे. सुदैवाने अद्याप मोठी नैसर्गिक आपत्ती ओढवलेली नाही, मात्र नुकतेच आंबेनळी घाटातील सातारा हद्दीतील मेटेतळ परिसरात दरड कोसळल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. सद्यस्थितीत या मार्गावर फक्त लहान वाहनेच धावत आहेत.
पोलादपूर तालुक्यातील गावांमध्ये मुसळधार पावसामुळे नागरिक घरातच थांबणे पसंत करत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पावसामुळे केवळ ग्रामीण भागच नव्हे तर शहरी भागातील जनजीवनही विस्कळित झाले आहे. गेल्या चार दिवसांत मुंबईकडून येणारी वाहने कमी झाली असून, महामार्गावर अवजड वाहनांची संख्यादेखील लक्षणीयरीत्या घटली आहे. माणगाव येथे वाहतूक वळविण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वाहनचालक पर्यायी मार्गाचा वापर करत आहेत.
