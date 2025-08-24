इंटरव्युहसाठी आलेल्या तरुणाचा कंटेनरच्या धडकेत मृत्यू
इंटरव्यूहसाठी आलेल्या तरुणाचा कंटेनरच्या धडकेत मृत्यू
नवी मुंबई, ता. २४ (बातमीदार) : नेरूळ-शिरवणे एमआयडीसीतील कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यू देण्यासाठी गाडीवरून आलेल्या तरुणाला ४० फुटी कंटेनरची धडक लागल्याने या तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२२) सकाळी शिरवणे एमआयडीसीत घडली. या अपघातानंतर कंटेनरचालक पळून गेला असून, तुर्भे पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून शोध सुरू केला आहे.
या अपघातात मृत झालेल्या तरुणाचे नाव राहील अतिक रहमान करबेलकर (२७) असे असून, तो मुंब्रा-कौसा भागात राहण्यास होता. राहील हा शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास नेरूळ, शिरवणे एमआयडीसीतील कंपनीमध्ये इंटरव्यू देण्यासाठी आला होता. या वेळी राहील त्याच्या गाडीवरून नेरूळ, शिरवणे एमआयडीसीतील सीएनजी पेट्रोलपंपाजवळून जात असताना ४० फुटी कंटेनर ट्रेलरचालकाने निष्काळजीने व बेदरकारपणे वाहन चालवून राहील याला धडक दिली. यात राहील गंभीर जखमी होऊन खाली पडल्यानंतर त्याला धडक देणाऱ्या चालकाने कुठल्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत न देता त्या ठिकाणावरून पळ काढला. पोलिसांनी जखमी राहील याला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र त्याचा जागीच मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी तपासाअंती सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.