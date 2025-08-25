बाजारपेठांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
कोकणवासी दाखल झाल्याने खरेदीला उधाण
माणगाव, ता.२५ (बातमीदार)ः कोकणवासी गावात दाखल होण्यास सुरूवात झाली आहे. गावागावात नवचैतन्य पसरले असून बाप्पाचे स्वागताच्या तयारीला वेग आला आहे. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये उत्साहाचे वातावरण संचारले आहे.
यंदाचा गणेशोत्सव आगळावेगळा ठरणार आहे. अतिवृष्टी झाली तरी कोकणी माणूस संकटांचा सामना गणरायाच्या स्वागताला सज्ज झाले आहेत. काहीही झाले तरी सण दणक्यातच साजरा करण्यासाठीची लगबग सुरू झाली आहे. शिवारात शेती बहरली पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. नदी, नाले पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. बाजारपेठा सजावटीचे सामान आणि आकर्षक मखरांनी पुन्हा एकदा फुलल्या आहेत. पुर परिस्थितीने विस्कळीत झालेले जनजीवन पुन्हा एकदा सुरळीत झाले आहे. कलाकेंद्रातून श्रीगणेश मूर्तीचे मंडपांमध्ये आगमनाला सुरूवात झाली आहे.
