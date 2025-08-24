ठाण्यात ६२ महिलांची सुटका
अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाची कारवाई; २५ महिला दलालांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वेश्याव्यवसायात ओढल्या गेलेल्या तब्बल ६२ पीडित महिलांची अनैतिक व्यापाराच्या कचाट्यातून सुटका करण्यात ठाणे शहर पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष या पथकाला यश आले आहे. त्यामध्ये दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. वेश्याव्यवसायात ओढल्या जाणाऱ्या महिलांन्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन त्यांना फूस लावली जात आहे. या कारवाईत त्या पीडित महिलांचे सामाजिक संस्थांच्या मदतीने पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
ठाणे, वागळे आणि भिवंडी, कल्याण तसेच उल्हासनगर असे पाच परिमंडळ ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयात कार्यरत आहेत. त्यांच्या अंतर्गत ३४ पोलिस ठाणी येतात. दिवसेंदिवस वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. त्यातच अनैतिक धंद्याचा पसाराही हळूहळू सर्वत्र वाढत आहे. यामध्ये वेश्याव्यवसायही वाढत असल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. या वाढत्या व्यवसायाला वेळीच आळा घालण्यासाठी ठाणे शहर पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या आदेशाने गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष हे पथक गोपनीय माहितीच्या आधारे सापळा रचून करवाई करीत आहे. २०२५ या वर्षातील जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत २३ ठिकाणी छापे टाकून ३३ दलालांना बेड्या घालण्यात आल्या आहेत. याशिवाय त्या दलालांच्या तावडीतून यशस्वीपणे ६२ महिलांची सुटका केली आहे. त्यामध्ये दोन अल्पवयीन पीडित मुलींचा समावेश असल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली.
जास्तीत जास्त पीडित महिलांना अनैतिक व्यापाराच्या कचाट्यातून बाहेर काढून त्यांचे एनजीओच्या मदतीने पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- वैशाली गोरडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, ठाणे शहर
* जानेवारी ते ऑगस्ट कारवाई तक्ता
पिटा केसेस - २३
महिला आरोपी - २५
पुरुष आरोपी- ०८
मेजर व्हिक्टिम - ६०
मायनर व्हिक्टिम - ०२
