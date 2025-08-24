किचन क्वीन ऑफ महाराष्ट्र २०२५
किचन क्वीन ऑफ महाराष्ट्र स्पर्धेची घोषणा
मुंबई, ता. २४ : महिलांच्या पाककला कौशल्याला व्यासपीठ देण्यासाठी किचन क्वीन ऑफ महाराष्ट्र २०२५ या राज्यस्तरीय पाककला स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली आहे. उमंग मीडिया नेटवर्कच्या संयुक्त अभिमानाने हा शो साकारला जाणार असून, महिलांना प्रोत्साहन, सक्षमीकरण आणि त्यांच्या प्रतिभेला योग्य ओळख मिळवून देणे हा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे.
नीलम स्टेनलेस स्टील्स आणि बियॉन्ड अप्लायन्सेस यांच्या सहकार्याने या स्पर्धेचे आयोजन केले जात असून, विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. राज्यभरातील १० प्रमुख शहरांतून निवडलेले ५० अंतिम स्पर्धक पाककृती प्रदर्शनात सहभागी होतील. सेलिब्रिटी शेफ, फूड तज्ज्ञ आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा पॅनेल विजेतेपदासाठी निवड करणार आहे.
या शोच्या ऑडिशन्सची सुरुवात ७ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे होणार आहे. त्यानंतर ८ सप्टेंबर पुणे, १० सप्टेंबर नाशिक, १३ सप्टेंबर औरंगाबाद, १५ सप्टेंबर धुळे, १७ सप्टेंबर अकोला, १९ सप्टेंबर नागपूर, २१ सप्टेंबर लातूर, २३ सप्टेंबर सोलापूर आणि २५ सप्टेंबर कोल्हापूर येथे ऑडिशन्स पार पडणार आहेत.