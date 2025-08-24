अल्पवयीन मुलांवर कारवाईची मागणी
लेखी पत्राद्वारे अल्पवयीन मुलांवर कारवाईची मागणी
जुईनगर, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबई परिसरातील शाळा आणि महाविद्यालयांसमोर विनापरवाना अल्पवयीन मुले दुचाकी अथवा चारचाकी वाहने चालवताना दिसतात. एका दुचाकीवर तीन ते चार विद्यार्थी आणि चारचाकी वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी बसून शाळेच्या, महाविद्यालयाच्या सभोवताली फेऱ्या मारत असतात. शिवाय वाहने वेगाने चालवणे, स्टंट करणे असे प्रकार सर्रास सुरू असतात. परिणामी मोठा अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांचा, विद्यार्थ्यांचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिव वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप आमले यांनी केली आहे.
शिवाय पुण्यासारखे हिट अँड रन प्रकरण नवी मुंबईत घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अल्पवयीन मुलाने अपघात केल्यास गाडी नावावर असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होण्याचा कायदा असताना आई-वडील मुलांकडे वाहने देत आहेत. मुजोर आई-बापाची ही मुले असून त्यांचा पैशाचा माजदेखील शासनाच्या कारवाईने उतरवणे आवश्यक असल्याने नवी मुंबईच्या वाहन विभागाकडून या वाहनचालकांवर कारवाई करावी, अशीदेखील मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे याबाबत वाहतूक विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि स्थानिक पोलिस प्रशासन यांच्यामार्फत संयुक्तरीत्या प्रचार-प्रसार करण्यात यावा. शिवाय अशा वाहनचालक आणि मालकांवर संयुक्त कारवाई केली जावी, अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे वाहतूक पोलिस उपायुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
