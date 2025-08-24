माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या वाढदिवसा निमित्त स्वच्छता अभियान संपन्न
विवेक पंडित यांच्या वाढदिवसानिमित्त अभियान
विरार, ता. २४ (बातमीदार) ः श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्रमजीवी संघटना गावकमिटी वाकीपाडा यांच्या वतीने शांती गोविंद विद्यालय वाकीपाडा येथे स्वछता अभियान राबविण्यात आले.
श्रमजीवी संघटना वाकीपाडा गाव समितीचे प्रमुख देवराम म्हात्रे, सचिव हितेश बलंगे यांच्या पुढाकाराने चंद्रपाडा येथील शांती गोविंद विद्यालय व वाकीपाडा येथे श्रमजीवीच्या महिलांनी व कार्यकर्त्यांनी विवेक पंडित यांच्या वाढदिवसानिमित्त शाळेचा परिसर स्वच्छ केला. या वेळी गाव समितीप्रमुख देवराम म्हात्रे, उपाध्यक्ष बुधी नाईक, सल्लागार ॲड. सुजाता रावते, इंदिरा मोरे, भुनेश बलंगे, निता किणी, जयश्री अंधेर, गिरीजी परेट, राजमाला म्हात्रे, संगीता बलंगे, नंदकुमार पडवळे, किरण पडवळे, रोशनी पडवळे, केसरीनाथ मोरे, अनिता यादव या सर्वांनी स्वछता अभियानात भाग घेतला

