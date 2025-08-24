मुरबे बंदराचा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल सादर
पालघर, ता. २४ : प्रस्तावित मुरबे बंदर उभारणीसाठी पर्यावरणीय परिणामांसाठी अभ्यास करण्यात आला आहे. पर्यावरणीय मंजुरीच्या दृष्टीकोनातून बंदर परिसर व गावांच्या परिसरात पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत बहुउद्देशीय हरित खोलीचे अर्थात मल्टी-कार्गो ग्रीनफील्ड डीपवॉटर पोर्ट असलेले हे बंदर विकसित करण्यात येत आहे. मुरबे बंदर हे लहान बंदर प्रकल्पापैकी एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधून हे बंदर उभे राहणार आहे. पालघर तालुक्याच्या मुरबे या गावात ते उभे राहणार आहे. या बंदराविरोधात अनेक जन आंदोलने ही झाले आहेत, मात्र विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण म्हणून या बंदर उभारणीच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. बंदराच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करून तसा मसुदा तयार केला गेला व हा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मसुदा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल मंजूर झाल्यानंतर बंदर उभारणीसाठीच्या हरकती, सूचना, आक्षेपासाठी जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
बहू-हंगामी असलेले हे बंदर कोणत्याही हवामानात २४/७ कार्यरत राहणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि समर्पित मालवाहू रेल्वे प्रकल्पाच्या थेट जोडणीमुळे वाहतूक जलद आणि सुलभ होणार आहे. सिमेंट, स्टील, एलपीजी, एनपीजी, कंटेनर आणि इतर विविध प्रकारच्या मालाची हाताळणी करण्याची बंदराची क्षमता आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कटिबद्ध असून किनारी भागातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
