नवी मुंबईत मनी ट्रान्स्फरची रोख रक्कम घेऊन नोकराचे पलायन
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) ः एपीएमसी मार्केटमधील मनी ट्रान्स्फर व्यवसायाच्या कामासाठी ठेवलेल्या तरुणाने गोळा केलेली तब्बल पाच लाख १० हजार रुपयांची रक्कम घेऊन पलायन केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणातील आरोपीचे नाव विनयकुमार गुप्ता (वय २५) असून, त्याच्या विरोधात एपीएमसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून शोध सुरू करण्यात आला आहे. तक्रारदार संतोष गुप्ता (वय ५३) हे कोपखैरणे परिसरात राहतात. ते एपीएमसी मार्केटमधील जलाराम मार्केटमध्ये मे. स्पेस इंटरप्रायजेस नावाच्या कार्यालयाचे संचालन करतात आणि त्या ठिकाणी मनी ट्रान्स्फरचा व्यवसाय करतात. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेश येथील विनयकुमार गुप्ता याला मनी ट्रान्स्फरचे पैसे रिटेलरकडून गोळा करून कार्यालयात जमा करण्याचे काम देण्यात आले होते. विनयकुमार याने कामामध्ये नियमित असल्याचे भासवून सुरुवातीला विश्वसनीय असल्याचे दाखवले, मात्र गत मे महिन्यामध्ये विनयकुमारने एपीएमसी मार्केटमधील रिटेलरकडून जमा केलेले पाच लाख १० हजार रुपये कार्यालयात जमा न करता घेऊन पलायन केले. संतोष गुप्ता यांनी त्याला संपर्क साधला असता, सुरुवातीला विनयकुमारने पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले, परंतु काही दिवसांनंतर त्याने संपर्क पूर्णपणे तोडला. हे लक्षात येताच संतोष गुप्ता यांनी एपीएमसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
