मतचोरीविरोधात ठाणे काँग्रेसचा मशाल मोर्चा
ठाणे, ता. २४ : निवडणुकीत कथित मतचोरी आणि त्यामागे भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी ठाणे शहर काँग्रेसने शनिवारी मशाल मोर्चा काढला. मोर्चाची सुरुवात ठाणे काँग्रेसच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून होऊन मार्केट रोडमार्गे ठाणे स्टेशनजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ समारोप करण्यात आला. या वेळी मोर्चात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी घोषण देत परिसर दणाणून सोडला. या मोर्चाचे नेतृत्व काँग्रेस शहराध्यक्ष ॲड. विक्रांत चव्हाण यांनी केले. चव्हाण म्हणाले, की भाजपने निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेचा गैरवापर करून लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. ही मतचोरी म्हणजेच लोकशाहीची गळचेपी असून, काँग्रेस संविधान व मतदारांचा सन्मान राखण्यासाठी सतत लढा देत राहील. या आंदोलनात प्रवक्ते राहुल पिंगळे, जे. बी. यादव, भालचंद्र महाडिक, अनिस कुरेशी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सहभाग घेतला.