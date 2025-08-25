बालमोहन विद्यामंदिरला एकांकिका स्पर्धेत प्रथम क्रमांक
बालमोहन विद्यामंदिरला एकांकिकेत स्पर्धेत प्रथम क्रमांक
मुंबई, ता. २५ ः एसटी मायकेल शाळेच्या एकांकिका स्पर्धेत बालमोहन विद्यामंदिर, कानोसा शाळा, शारदाश्रम सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत बालमोहन विद्यामंदिरच्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला, तर द्वितीय क्रमांक कानोसा शाळेला मिळाला.
या स्पर्धेत इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी समाजमाध्यमांचा वापर या विषयावर एकांकिका सादर केली. प्रभावी संवाद, सहज अभिनय आणि वास्तवदर्शी सादरीकरणामुळे बालमोहनच्या एकांकिकेने परीक्षकांची मने जिंकली. एकांकिकेचे लेखन व दिग्दर्शन सातवीतील सनाया कणेरकर, मृण्मयी पुंडे व ईश्वरी दाभिळकर यांनी केले.
स्वराली शेडगे, देवांश बेंडके, दुर्व दळवी, शर्विल महाडिक, अमोघ बेर्डे, सई कागिनकर, रुद्र पवार, सुयश पवार, ओवी शिंदे, ईश्वरी दाभिळकर, मृण्मयी पुंडे, सनाया कणेरकर आदी विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. या यशाबद्दल मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी त्यांचे अभिनंदन केले. पालक व मित्रपरिवाराकडूनही या सर्व विद्यार्थ्यांचे कौतुक होत आहे.
