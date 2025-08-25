निर्विघ्न प्रवासाचा निर्धार
नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांचे ७०० कर्मचारी कर्तव्यावर
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार)ः गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येने कोकणवासी गावाकडे निघाले आहेत. नवी मुंबईमार्गे मुबंई-गोवा महामार्गावरून हजारोंच्या संख्येने वाहने मार्गस्थ होत आहेत. हा प्रवास अडथळ्याविना तसेच निर्विघ्न होण्यासाठी नवी मुंबई वाहतूक विभागाने विशेष आराखडा तयार केला असून, ७०० कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा अहोरात्र कर्तव्यावर राहणार आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बेलापूर येथे वाहतूक नियोजनाची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उपायुक्त तिरुपती काकडेंसह सहाय्यक पोलिस उपायुक्त विजय चौधरी तसेच नवी मुंबईतील सर्व १४ वाहतूक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक उपस्थित होते. या बैठकीत नवी मुंबई शहरातून जाणाऱ्या मार्गांवरील वाहतूक नियमनाबाबतची चर्चा करण्यात आली. वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख केली जाणार आहे. तसेच पर्यायी मार्गसुद्धा खुले ठेवले आहेत. तसेच शनिवारपासून ६२ पोलिस अधिकारी, ७०० कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली महामार्गांवर वाहतुकीचे नियमन करणार आहेत. याचबरोबर वाहतूक विभागाने महामार्गांवर ११ क्रेन, १४ मेकॅनिक, रुग्णवाहिका, आपत्कालीन औषधे व साहित्य, २२ बीट मार्शल तसेच तीन मदत केंद्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष
गोवा महामार्गाच्या प्रवेशद्वारावरील पळस्पा जंक्शनवर खड्डे, पाण्याच्या समस्या कायम आहेत. या ठिकाणाहून मुंबई-गोवा, जेएनपीटी आणि मुंबई-पुणे महामार्ग जात असल्याने येथे सतत वाहतूक कोंडी होत आहे. उड्डाणपुलाखालील सेवा रस्त्यांची दुरवस्था, रस्त्यावर साचलेले पावसाचे पाणी, खड्डे वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून उपाययोजना होत नसल्याने प्रवासात विलंब होत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही वाहतूक विभागाचे उपायुक्त तिरुपती काकडे यांनी नवी मुंबईतील प्रवास निर्विघ्न करण्याचा निर्धार केला आहे.
गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना वाहतुकीतील अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी विशेष वाहतूक आराखडा तयार करून नवी मुंबईतील इतर महामार्गांवर नियोजन राबवले जात आहे. टोलमाफीपासून मदत केंद्रांपर्यंत सर्व सोयींमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तब्बल ७०० कर्मचारी रस्त्यावर वाहतुकीचे नियमन करणार आहेत.
- तिरुपती काकडे, पोलिस उपायुक्त वाहतूक, नवी मुंबई