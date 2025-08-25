गणेश सजावटीसाठी लाखांचे बक्षीस
पर्यावरण संवर्धनासाठी पनवेल पालिकेचा उपक्रम
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार)ः महापालिकेतर्फे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. याच अनुषंगाने पर्यावरणपूरक गणेश सजावट स्पर्धा जाहीर करण्यात आली असून, विजेत्यांसाठी एक लाखांच्या बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली आहे.
आयुक्त तथा प्रशासक मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमात नागरिकांनी उत्साहाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे. तसेच गणेशोत्सव साजरा करताना कागद, कापड, फुले यांसारख्या नैसर्गिक, पर्यावरणपूरक वस्तूंचाच वापर करावा, असे आवाहन केले आहे. याशिवाय, नागरिकांनी कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. यासाठी महापालिका क्षेत्रात तब्बल ७६ ठिकाणी कृत्रिम तलाव उभारण्याचे काम सुरू असून, या उपक्रमांमुळे गणेशोत्सवातून पर्यावरणाचे संवर्धन केले जाणार आहे.
पर्यावरणपूरक सप्तसूत्री
- गणेशमूर्ती शाडू मातीची किंवा लाल मातीची असावी.
- घरातील मुलांनी घडवलेल्या मातीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करा.
- मूर्तीला शक्यतो नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा.
- मखर व सजावट कागद, कापड किंवा फुलांची असावी.
- आराधने वेळी पारंपरिक वाद्यांचा वापर करा.
- विसर्जन घरच्या घरी करावे.
- निर्माल्य स्वतंत्र निर्माल्य कलशात जमा करावे.
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी विविध उपक्रम केले जात आहेत. तसेच पर्यावरणपूरक गणेश सजावट स्पर्धा होणार असून, स्पर्धेकांनी सजावटीसाठी कागद, कापड, फुले यासारख्या नैसर्गिक, वस्तूंचाच वापर करावा.
स्वरूप खारगे, उपायुक्त, पनवेल पालिका
