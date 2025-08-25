भटवाडी येथे पर्यावरणपूरक कृत्रिम तलाव
घाटकोपर, ता. २४ (बातमीदार) ः घाटकोपर पश्चिमेतील भटवाडी येथील दत्ताजी साळवी मैदानावर यंदा सार्वजनिक आणि घरगुती गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी भव्य, पर्यावरणपूरक कृत्रिम तलावाची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दीपक हांडे, माजी नगरसेविका अश्विनी दीपकबाबा हांडे यांच्या पुढाकाराने तसेच मुंबई महापालिका एन विभागाच्या सहकार्याने हा तलाव साकारण्यात आला आहे. सहा फूट उंचीपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन या तलावात करण्यात येणार असून, दीड दिवस, पाच दिवस, सात दिवस तसेच अनंत चतुर्दशी अर्थात अकराव्या दिवशी विसर्जनासाठी ही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी तलाव परिसरात आरती स्थळ, वैद्यकीय कक्ष, पोलिस मदत केंद्र, सेल्फी पॉइंट, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा उपक्रम यंदा चौदाव्या वर्षात पदार्पण करतो आहे. दरवर्षी या तलावात दोन ते अडीच हजार मूर्तींचे विसर्जन होते. यंदा हा आकडा तीन हजारांपर्यंत नेण्याचा निर्धार आम्ही केला असल्याचे माजी नगरसेवक दीपकबाबा हांडे यांनी सांगितले.