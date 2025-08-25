शाडूच्या मातीची गणेश मूर्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण
मुलुंड, ता. २५ (बातमीदार) ः मुलुंडमधील सौ. लक्ष्मीबाई इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. शाळेचे संचालक प्रसाद कुलकर्णी यांच्या कल्पनेतून हा उपक्रम साकार झाला. यात इयत्ता पहिली ते नववीतील जवळपास १५१ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेऊन शाडूच्या मातीपासून अतिशय सुरेख आणि रेखीव अशा गणेशमूर्ती तयार करण्याचा आनंद घेतला. मूलारंभ संस्थेच्या प्रियांका गाडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण दिले. अशा विविध उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना नवीन काहीतरी शिकण्याची संधी मिळते. तसेच त्यांच्यामधील कलागुणांना वाव मिळतो, अशा शब्दांत पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाचे कौतुक केले. शाळेचे विश्वस्त अभिषेक कुलकर्णी, पूजा कुलकर्णी, प्रज्ञा राजोपाध्ये यांनी हा उपक्रम राबवण्यासाठी विशेष सहकार्य केले.